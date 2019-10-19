شكرا لقرائتكم خبر عن تغريدة لسامي الجابر تتسبب في ازمة عابرة بين هيئة الرياضة ورابطة المحترفين والان مع التفاصيل

تسببت مشاركات النجم سامي الجابر رئيس نادي الهلال السعودي السابق عبر تويتر في ازمة عابرة مع رابطة دوري المحترفين السعودية وهيئة الرياضة بالمملكة .

واكدت هيئة الرياضة انه ليس لديها معلومات بشأن التدقيق المزعوم الذي اعلنه الجابر بخصوص القوائم المالية والمقدرة بنحو 170 مليون ريال خلال فترة ترأس الجابر للنادي.

وعاد سامي الجابر واوضح عبر تويتر انه ارسل تدقيقه إلي رابطة دوري المحترفين بالسعودية وهو ما اكدته الرابطة في بيان لها ، واشارت انها تتلقي مخاطبات بهذا الخصوص من كل الاندية تمهيدا للحصول علي رخصة المشاركة في دوري ابطال اسيا

ويحتوي البيان الصادر عن رابطة المحترفين علي توضيح ان الرابطة ليس من اختصاصها الرقابة علي الاندية ، غير انها علي استعداد للمشاركة طوعا بما يتوافق مع اللوائح والنظام الرياضي داخل المملكة في تسييير اية اجراءات من شأنها خدمة الاندية .