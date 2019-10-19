شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة يوفنتوس وبولونيا اليوم في الدوري الإيطالي والان مع التفاصيل

يدخل السيدة العجوز المباراة متصدراً لجدول ترتيب “السيري آ” برصيد 19 نقطة، بفارق نقطة وحيدة عن نادي الإنتر، ملاحقه الرئيسي هذا الموسم على اللقب، ويأتي نادي بولونيا فى المركز 11 برصيد 9 نقاط .

يسعى يوفنتوس مع ألميرون للعودة مرة أخرى للأداء المطلوب من جماهير الليوث مرة أخرى، من أجل الحصول على مركز مميز في الدوري أو المنافسة على اللقب.

يأمل ساري سقوط الإنتر في نتيجة سلبية على ملعب ساسولو في نفس الجولة كي يبتعد عنه أكثر في صدارة جدول الترتيب ، حيث يسعى المدير الفني إلى تحقيق الفوز على ملعبهم للاستمرار فى صدارة “السيري آ” بعد البداية البطيئة للفريق في أول خمس جولات.

مشاهدة مباراة يوفنتوس مع بولونيا بث مباشر ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري الإيطالي للمحترفين في توقيت الساعة الثامنة و45 دقيقة بالتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة التاسعة و45 دقيقة بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين..

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موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا ، من المقرر أن تكون مباراة يوفنتوس وبولونيا ضمن مباريات الدوري الأيطالي من الأسبوع 7 لكلا الفريقين اليوم السبت 19 أكتوبر.

موعد مباراة يوفنتوس وبولونيا الدوري الأسباني 2019-2020

فى تمام الساعه 20:45 بتوقيت مدينه القاهره

فى تمام الساعه 21:45 بتوقيت مدينه مكه المكرمه

فى تمام الساعه 20:45 بتوقيت مدينه القدس

فى تمام الساعه 22:45 بتوقيت مدينه أبو ظبى