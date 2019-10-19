شكرا لقرائتكم خبر عن قطار ليفربول يسعى لدهس مانشستر يونايتد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يستضيف ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر، مواجهة من العيار الثقيل، تجمع بين عملاقى الكرة الإنجليزية مانشستر يونايتد وليفربول، فى الخامسة والنصف مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز «البريميرليج».

يحتل مانشستر يونايتد المركز الثانى عشر، فى جدول ترتيب الدورى الإنجليزى، برصيد 9 نقاط حصدها من 8 مباريات، فيما اكتفى بالحصول على 4 نقاط من أصل 6 فى دور المجموعات بمسابقة الدورى الأوروبى «اليوروباليج»، بينما يتصدر ليفربول جدول «البريميرليج» برصيد 24 نقطة، بعدما حقق 8 انتصارات متتالية، متفوقاً بفارق 8 نقاط على مانشستر سيتى أقرب منافسيه، فيما حصد 3 نقاط فقط من أصل 6 فى دور المجموعات بمسابقة دورى أبطال أوروبا.

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تقابل الفريقان فى بطولة الدورى الإنجليزى خلال 168 مباراة، تفوق فيها اليونايتد أيضًا من حيث عدد الانتصارات، بواقع 66 مباراة انتصر فيها، فيما حقق ليفربول الفوز خلال 54 مباراة، وحسم التعادل 48 مواجهة بينهما، وأحرز اليونايتد 228 هدفًا فى شباك الريدز خلال لقاءاتهما فى الدورى، بينما أحرز ليفربول 207 أهداف.

ويملك مانشستر يونايتد سجلا جيدا مؤخرا ضد ليفربول فى ملعبه أولد ترافورد، حيث لم يخسر الشياطين الحمر أمام الريدز فى الست مباريات الأخيرة فى جميع المسابقات، ولعب مانشستر يونايتد مع ليفربول فى الدورى الإنجليزى الممتاز 27 مرة، وفاز المانيو 16 مرة وتعادل وخسر خمسة من تلك اللقاءات.

يدخل فريق ليفربول اللقاء باحثًا عن مواصلة سلسلة الانتصارات المتتالية فى الدورى الإنجليزى الممتاز هذا الموسم، حيث يقدم الريدز أداءً مميزًا فى مباريات البريميرليج. ومن المتوقع أن تشهد المباراة عودة محمد صلاح، نجم المنتخب الوطنى وفريق ليفربول للمشاركة مع الريدز بعد الإصابة التى عانى منها اللاعب خلال لقاء ليفربول وليستر سيتى ضمن مباريات الجولة الماضية، والتى فاز فيها ليفربول بهدفين لهدف. ويتمنى محمد صلاح إحراز هدف فى مرمى مانشستر يونايتد خلال الموسم الحالى بعدما فشل خلال الموسميين الماضيين مع ليفربول فى هز شباك الشياطين الحمر. ومن المنتظر أن يدخل ليفربول اللقاء بتشكيل يتكون من أدريان فى حراسة المرمى وأمامه فان دايك، جويل ماتيب، أرنولد، روبرتسون، جوردان هندرسون، فيرمينو، فابينيو، شاكيرى، فيرمينو، وساديو مانى.

على الجانب الآخر، يتطلع فريق مانشستر يونايتد إلى الخروج من عنق الزجاجة، بعد تحقيقه نتائج سلبية هذا الموسم بالدورى الإنجليزى، حيث تعد هذه المواجهة مصيرية فى مستقبل النرويجى أولى جونار سولشاير، داخل معقل الأولد ترافورد. ويسعى مانشستر يونايتد إلى استغلال عنصرى الملعب والجمهور من أجل الخروج بنتيجة إيجابية وتحقيق الفوز لتحسين ترتيب الفريق فى جدول الدورى الإنجليزى الذى يعانى فيه بشدة هذا الموسم، إلى جانب معاناته مؤخرًا من كثرة الإصابات والتى كان آخرها دى خيا وبول بوجبا اللذين لن يستطيعا المشاركة فى المباراة.