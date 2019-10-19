شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يتمسك بعدم خوض السوبر الأفريقي في قطر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة مرتضى منصور رسميًا، فى اجتماعه السبت، رفض خوض بطولة كأس السوبر الإفريقى فى قطر، بعدما ترددت أنباء عن توقيع الاتحاد الإفريقى لكرة القدم كاف عقد إقامة بطولة السوبر الإفريقى فى الدوحة لمدة 3 مواسم.

وجدد مجلس القلعة البيضاء تمسكه بعدم السفر إلى الدوحة وخوض أى مباراة فيها مهما كلف الأمر من عقوبات إدارية ومالية، واتخذ مجلس الإدارة قرارا بالإجماع بعدم سفر الفريق إلى الدوحة لخوض المباراة.

وخاطب المجلس الاتحاد الإفريقى رسميا لمطالبته بتحديد موعد ومكان إقامة المباراة وإخطارهم رسميا بعدم الموافقة على اللعب فى قطر مهما كلف الأمر من عقوبات، وأبلغ مسؤولو الزمالك «كاف» بالاعتراض على اللعب فى قطر باعتبارها دولة حاضنة للإرهاب وتقود مخططا إرهابيا ضد مصر.

من جانبه أكد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة، أن كاف لم يعلن رسميا حتى الآن موعد ومكان إقامة بطولة السوبر الإفريقى، وأن كل ما يثار حول إقامته فى قطر مجرد تكهنات وتوقعات وتصاريح منسوبة لموظفين فى كاف لم ترتق للمستوى الرسمى من كاف، وقال: سننتظر لحين وصول قرار وخطاب رسمى من كاف وسنعرض الأمر على مجلس الإدارة لاتخاذ القرار النهائى بخوض المباراة من عدمه والذى سنلتزم به.

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ورغم أن لائحة بطولة كأس السوبر تهدد الفريق الذى يرفض خوض المباراة بالاستبعاد من بطولات كأس السوبر فى 3 نسخ متتالية وتوقيع عقوبة مالية ضده تصل لـ100 ألف دولار إلا أن مرتضى منصور، رئيس النادى، أكد تمسكه بعدم خوض المباراة فى قطر مهما كانت العواقب.

وقال منصور: «على جثتى السفر إلى قطر واللعب فيها ولن أغامر بمصير بعثة فريق تضم أكثر من 50 فردا بالسفر لدولة راعية للإرهاب وتقود مخططا تدميريا ضد مصر»، مشيرا إلى نه لا يأمن على لاعبيه والجهاز الفنى والإدارى فى قطر وأنهم قد يكونون فريسة سهلة لأى عمل إرهابى خسيس.

وتابع: «إذا كان الاتحاد الإفريقى لا يفرق معه حياة لاعبى الزمالك وقد يغامر بتعريض حياتهم للخطر حال اتخاذه قرارا باللعب فى قطر فإن مجلس الزمالك يفضل عدم المشاركة فى أى بطولات إفريقية ولا تتعرض حياة لاعب واحد للخطر»، وأبدى منصور اندهاشه من صمت «كاف» وعدم خروجه بقرار رسمى حول هذه الأزمة وتوعد بتصعيد الأمر لأعلى مستوى ممكن إذا تم اعتماد إقامة السوبر فى الدوحة خصوصا أن الاتحاد الدولى «فيفا» يدرس سحب تنظيم كأس العالم من قطر بعد قضايا الفساد والرشاوى محل التحقيق الآن.

من جهة ثانية، قررر رئيس القلعة البيضاء منح أسرة الطفل الشهيد أدهم الكيكى، عضوية النادى تكريما وتخليدا لذكراه، وفوض نائبه أحمد جلال إبراهيم فى استقبال والد الطفل فى مقر النادى أمس ومنحه العضوية، فيما حرص إسماعيل يوسف عضو المجلس وطارق يحيى رئيس قطاعات الكرة، ومحمود عبدالرازق شيكابالا كابتن الفريق الأول لكرة القدم، على حضور ذكرى الأربعين، للطفل الراحل أدهم الكيكى، مشجع الزمالك الذى وافته المنية إثر حادث اليم أثناء توجهه لمشاهدة مباراة نادية أمام الأهلى بكأس السوبر المصرى، التى أقيمت بملعب يرج العرب الشهر الماضى. وقام تيجانا بالتواجد مع والد أدهم والتحدث معه ومواساته، ناقلا له مواساة مجلس الإدارة له والمستشار مرتضى منصور وجميع الأعضاء، واستعداد المجلس بالكامل لتقديم كامل الدعم له وللأسرة.

كما قام شيكابالا بالجلوس مع والد الفقيد والتحدث معه ناقلا له تعازيه وجميع اللاعبين على فقدان أدهم، وأن جميع اللاعبين كانت لديهم الرغبة فى الحضور ولكن ظروف لقاء الغد للفريق أمام المقاولون العرب والدخول فى معسكر مغلق حالت دون إتمام ذلك، مؤكدا له الدعم الكامل منه ومن الفريق.