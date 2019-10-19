شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر سيتي يستعيد نغمة الإنتصارات على حساب كريستال بالاس (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق مانشستر سيتي فوزًا مستحقًا خارج قواعده على حساب كريستال بالاس بنتيجة 2-0، في مباراة جمعت بين الفريقين في لندن ضمن مباريات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج».

وحافظ مانشستر سيتي على موقعه في جدول الترتيب عند المركز الثاني رافعًا من رصيده إلى 19 نقطة، بفارق 5 نقاط كاملة عن ليفربول المتصدر الحالي والذي لديه مباراة غدًا ضد مانشستر يونايتد.

وخاض مانشستر سيتي مباراة اليوم بدون أي قلب دفاع صريح حتى الدقيقة 79 من زمن المباراة، عندما اقحم المدرب بيب جوارديولا مدافع جون ستونز بدلًا من دافيد سيلفا.

وبدأ مانشستر سيتي المباراة بلاعبي وسط دفاع في مركز قلب الدفاع، وهما فيرناندينهو والإسباني رودري، ليغامر المدرب بيب جوارديولا بتشكيلة غير مألوفة في المسابقة، لكن الأمور صارت بشكل ايجابي وجيد للضيوف الذين هيمنوا تمامًا على مجريات اللاعب في النصف الأول، وانهوا الشوط الأول متفوقين بهدفين نظيف، الأول عن طريق البرازيلي جابرييل جيسوس الذي سجل هدفه رقم 50 بقميص الفريق في المباراة رقم 110 مع مانشسرت سيتي، والثاني عن طريق الإسباني دافيد سيلفا.

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وأصبح جابرييل جيسوس هو سابع لاعب يسجل 50 هدفًا في مختلف البطولات خلال ولاية بيب جوارديولا لفريق، بعد ليونيل ميسي (211 – برشلونة)، سيرخيو أجويرو (103 – مان سيتي)، توماس مولر (79 – بايرن ميونخ)، رحيم سترلينج (67 – مان سيتي)، روبرت ليفاندوفسكي (67 – بايرن ميونخ) وبيدرو (58- برشلونة).

وتفنن مانشستر سيتي في إضاعة الفرص في الشوط الثاني، واظهرت الإحصائيات ان لاعبو حامل لقب البريميرليج اهدروا 4 فرص تهديفية محققة، وتألق حارس مرمى اصحاب الأرض، الويلزي واين هينيسي، الذي انقذ مرماه في 9 مناسبات ب9 تصديات حافظت على نتيجة المباراة بشكل مقبول للنادي اللندني الصغير.

وحقق هينيسي اعلى عدد تصديات لحارس في مباراة في البريميرليج هذا الموسم، معادلًا الرقم الذي حققه الحارس الإسباني روبرتو مع ويست هام اليوم ضد إيفرتون (تصدى ل9 كرات).

واحتاج مانشستر سيتي لتدخل الحارس البرازيلي إيدرسون الذي انقذ مرماه من فرصتين محققتين عن طريق بنتيكي وويلفريد زاها.

واستعاد مانشستر سيتي طريق الإنتصارات بعد ان كان تعرض للهزيمة في الجولة الماضية ضد وولفرهامبتون (2-0).

وجمع مانشستر سيتي قبل اليوم 16 نقطة بعد مرور 8 جولات فقط من بداية الموسم، وهي البداية الأسوأ على الإطلاق للمدرب بيب جوارديولا خلال مسيرته التدريبية مع برشلونة، بايرن ميونخ ومانشستر سيتي.