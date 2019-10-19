شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك ينهي الشوط الأول متقدمًا على المقاولون 2-1 (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انتهى الشوط الاول من مباراة الزمالك والمقاولون العرب، بتقدم الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السلام، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.
تقدم المقاولون سريعًا عن طريق لاعبه محمد سالم في الدقيقة 12 من متابعة لعرضية من زميله سيف الجزيري، ولكن سرعان ما أدرك فرجاني ساسي التعادل للزمالك من رأسية رائعة في الدقيقة 15.
وفي الدقيقة 34 خطف أحمد سيد «زيزو» الأضواء بعدما راوغ لاعب المقاولون وأطلق قذيفة بعيدة المدى فشل محمود أبوالسعود حارس المرمى في التعامل معها لتسكن المقص الأيمن لتعلن عن تقدم الزمالك 2-1 وهى النتيجة التي انتهى بها الشوط الأول.
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