شكرا لقرائتكم خبر عن سان جيرمان يدرس تحصين «مبابى» من إغراءات ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - ذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن نادى باريس سان جيرمان يسعى لتحصين كيليان مبابى، مهاجم الفريق، من أجل حمايته من إغراءات نادى ريال مدريد الإسبانى الذى يسعى للتعاقد معه خلال الفترة المقبلة. وقالت الصحيفة إن إدارة باريس سان جيرمان تدرس تقديم عرض مغر لـ«مبابى»، من أجل تجديد عقده الذى ينتهى فى يونيو 2022، مع وضع راتب سنوى له يصل إلى 50 مليون يورو.

أوضحت الصحيفة أن ليوناردو أوراجو، المدير الرياضى لفريق باريس سان جيرمان، يسعى لتمديد العديد من عقود اللاعبين خلال الأسابيع المقبلة، وعلى الأخص كيليان مبابى.

ويدرك ليوناردو أن ريال مدريد يتابع اللاعب وسيتحرك بقوة من أجله خلال الفترة المقبلة، لذلك يجهز راتباً سنوياً بقيمة 50 مليون يورو للموافقة على تجديد عقده، علماً بأنه يحصل على 18 مليون يورو سنوياً خلال عقده الحالى.