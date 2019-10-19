شكرا لقرائتكم خبر عن ديبالا يُرحب بتمديد عقده مع يوفنتوس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «توتو سبورت» الإيطالية ترحيب النجم الأرجنتينى باولو ديبالا، مهاجم فريق يوفنتوس، بتمديد عقده مع السيدة العجوز، الذى ينتهى فى عام 2022، خلال الفترة المقبلة.

وقالت الصحيفة إن تألق ديبالا مع يوفنتوس، خاصة خلال لقاء إنتر ميلان الأخير، جعله يفكر جديا فى التوقيع على عقد جديد مع النادى، مشيرة إلى أن ماوريسيو سارى، مدرب اليوفى، بدأ يقتنع بقدرات النجم الأرجنتينى، الأمر الذى جعله يدفع به أساسيا خلال لقاء إنتر ميلان الأخير، حيث نجح فى تسجيل هدف الفريق الأول، خلال المباراة التى انتهت بفوز السيدة العجوز بنتيجة 2/1.

كان ديبالا قد اقترب من الرحيل عن صفوف يوفنتوس، خلال الميركاتو الصيفى الماضى، إلى مانشستر يونايتد أو توتنهام الإنجليزيين، ولكنه فى الأخير قرر البقاء مع اليوفى بعد وعده للجماهير بتقديم مستوى أفضل خلال الموسم الحالى.