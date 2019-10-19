شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة إنجليزية تكشف كواليس جلسة «زيدان» و«بوجبا» فى دبى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصبحت أيام الدولى الفرنسى بول بوجبا، لاعب وسط فريق مانشستر يونايتد الإنجليزى، معدودة داخل قلعة «أولد ترافورد»، بسبب رغبته المُلحة فى الرحيل عن صفوف الشياطين الحمر، لعدم شعوره بالراحة فى الوقت الحالى، وذلك بسبب النتائج السلبية التى يحققها الفريق فى بطولة الدورى الإنجليزى الممتاز، إلى جانب عدم مشاركته فى بطولة دورى أبطال أوروبا.

وفجرت صحيفة «ديلى ستار» الإنجليزية، مفاجأة من العيار الثقيل، حول جلسة بوجبا مع مواطنه زين الدين زيدان، المدير الفنى لفريق ريال مدريد الإسبانى، على شاطئ دبى، حيث تم تصوير الثنائى وهما يتحدثان مع بعضهما لمدة 10 دقائق، حيث كان نجم اليونايتد يحمل عكازا فى يده اليسرى. كان بوجبا قد توجه إلى دبى من أجل خوض برنامج تأهيلى للتعافى من الإصابة التى لحقت به فى الفترة الأخيرة، وذلك خلال فترة الراحة الدولية. وأوضحت الصحيفة أن زيدان كان متواجدا فى دبى للمشاركة فى مؤتمر «دبى للرياضة»، وأثارت جلسة الثنائى المزيد من التكهنات حول مستقبل بوجبا داخل صفوف الشياطين الحمر خلال الفترة المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن بوجبا كان هدفًا رئيسيًا للفرنسى زيدان، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث لم يخف المدير الفنى للميرنجى رغبته فى الحصول على خدمات نجم اليونايتد من أجل تدعيم خط وسط الملكى بعد انخفاض مستوى الثنائى لوكا مودريتش، وتونى كروس. وكان زيدان قد تحدث عن بوجبا خلال شهر مارس الماضى، قائلًا: «أعجبنى كثيرًا، هذا ليس شيئًا جديدًا أعرفه شخصيًا، إنه لاعب مختلف حقًا، قلة من اللاعبين يمكنهم أن يفعلوا ما بوسعهم. إنه لاعب خط وسط يمكنه الدفاع عن أى شىء أو الهجوم عليه أو القيام به. وأضاف المدير الفنى للميرنجى: «لكنه ليس لاعبى، إنه فى مانشستر. لقد قال ذلك دائمًا، بعد مانشستر، كان مدريد مهتمًا به دائمًا. لذا عندما تنتهى تجربته فى مانشستر، لماذا لا يأتى إلى مدريد؟». وأشارت الصحيفة إلى أن الصورة التى انتشرت أثارت غضب جماهير مانشستر يونايتد، والتى طالبت إدارة الشياطين الحمر بضرورة التخلص من بوجبا فى أقرب وقت ممكن.