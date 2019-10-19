شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس النادي الأهلي يطمئن على صحة لاعب «الإعلاميين» ويعرض تحمّله نفقات علاجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعرب خالد فتوح، نائب رئيس نادي الإعلاميين، عن تقديره واحترامه للنادي الأهلي وأعضاء مجلس إدارته وعلى رأسهم رئيس النادي الكابتن محمود الخطيب، حيث تواصل معه الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة في النادي الأحمر، للاطمئنان على صحة لاعب نادي الإعلاميين أحمد كمال، والشهير بجيلبرتو.

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وكان أحمد كمال قد أصيب بقطع في الرباط الصليبي إثر تداخل مشترك مع لاعب النادي الأهلي صالح جمعة، أثناء المباراة التي جمعتهما، الأسبوع الماضي، ضمن المباريات الودية للفريقين والتي انتهت بفوز النادي الأحمر بهدف مقابل لا شيء، أحرزه وليد أزارو.

وأوضح فتوح، في بيان له، أن سيد عبدالحفيظ أرسل تحياته إلى نادي الإعلاميين، وكذلك تحيات الكابتن محمود الخطيب، فيما عرض الخطيب تحمل تكاليف علاج جيلبرتو، بينما شكر طارق شرباص، رئيس نادي الإعلاميين، النادي الأهلي على هذا العرض، وأكد أن نادي الإعلاميين أولى برعاية اللاعب وعلاجه على حساب النادي.

ووجه رئيس نادي الإعلاميين الشكر والتقدير للكابتن محمود الخطيب وسيد عبدالحفيظ، وكل أعضاء مجلس إدارة النادي الأهلي على هذه اللافتة الطيبة، وحسن المعاملة وصدق نواياهم، آملين أن يتم شفاء اللاعب في القريب العاجل.