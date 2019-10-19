الفيفا تختار محمود أبو الرجال للمشاركة في كأس العالم للأندية...

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جدة - عمرو شويل قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اختيار محمود أبو الرجال المساعد الدولي المصري، للمشاركة في كاس العالم للأندية . كانت لجنة الحكام بالفيفا اختارت ابو الرجال للمشاركة في افتتاح بطولة كاس العالم للشباب بين هولندا وكولومبيا. الجدير بالذكر أن لجنة حكام الفيفا اختارت الحكم الدولي المصري جهاد جريشة وأبو الرجال للمشاركة في إدارة مباريات البطولة .

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