شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاولون .. حسام البدري يشاهد المباراة فى الملعب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويتطلع المدير الفنى للمنتخب للوقوف على العناصر المميزة بصفوف الفريقين وذلك في ظل متابعته لكافة فرق الدورى من أجل انتقاء أفضل العناصر لضمها لصفوف الفراعنة خلال التجمع المقبل.
وشهدت المباراة حضور طاقم الجهاز الفنى المعاون للبدرى، والذى يضم طارق مصطفى ،وأحمد أيوب "مدرب عام "، وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.
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