شكرا لقرائتكم الزمالك ضد المقاولون .. فرجانى ساسي يحرز هدف التعادل للأبيض... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نجح فرجانى ساسى فى احراز هدف التعادل للزمالك فى مرمى المقاولون العرب وتقدم محمد سالم لاعب المقاولون العرب بالهدف الأول فى مرمى الزمالك، فى المباراة المقدمة من الأسبوع الخامس بالدورى المصرى الممتاز هذا الموسم.

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