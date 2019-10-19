شكرا لقرائتكم خسارة مذلة للوصل على يد الشارقة في الدوري الإماراتي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - استعاد فريق الشارقة صدارته لدوري الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم بعد فوزه على الوصل 5 - 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في المرحلة الرابعة من المسابقة.

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز شباب الأهلي دبي على بني ياس 2 - صفر والعين على حتا 2 - 1 والنصر على الوحدة 3 - 1 والجزيرة على خورفكان 3 - 1.

وسجل أهداف الشارقة إيغور كورنادو (هدفين) في الدقيقتين 24 و38 وريان مينديز في الدقيقة 41 وريكاردو غوميز في الدقيقة 65 وماركوس ميلوني في الدقيقة 83، فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه للوصل فابيو دي ليما في الدقيقة 80.

ورفع الشارقة رصيده إلى12 نطقة في صدارة الترتيب بفارق نقطتين أمام شباب الأهلي دبي، الذي تصدر الدوري في وقت سابق من اليوم، وتوقف رصيد الوصل عند نقطة واحدة في المركز الثالث عشر.