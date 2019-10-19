شكرا لقرائتكم دورتموند يوقف المتصدر مونشنغلادباخ بهدف رويس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - عاد فريق بوروسيا دورتموند لطريق الانتصارات بتغلبه على بوروسيا مونشنغلادباخ 1 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما يوم السبت في المرحلة الثامنة من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا).

وشهدت أيضا هذه الجولة تعادل بايرن ميونخ مع أوغسبورغ 2-2 وفوز يونيون برلين على فرايبورغ 2 - صفر، وفورتونا دوسلدورف على ماينز 1 - صفر وتعادل فيردر بريمن مع هيرتا برلين 1-1، ولايبزغ مع فولفسبورغ بذات النتيجة.

ويدين بوروسيا دورتموند بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماركو رويس، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58.

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ورفع بوروسيا دورتموند رصيده إلى 15 نقطة وقفز للمركز الرابع في جدول الترتيب، وتوقف رصيد بوروسيا مونشنغلادباخ عند 16 نقطة، لكنه حافظ على صدارة الترتيب بفارق الأهداف أمام فولفسبورغ.

وهذا هو الفوز الأول لبوروسيا دورتموند بعد ثلاث تعادلات متتالية وخو الانتصار الرابع لدورتموند في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراة والتعادل في ثلاث.

فيما تعد هذه الخسارة هي الثانية لمونشنجلادباخ في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في خمس مباريات والتعادل في مباراة.