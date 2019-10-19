البدري يحضر المباراة.. رأسية ساسي تعود بالزمالك أمام المقاولون العرب.. وبث مباشر

الموجز

حرص حسام البدري، المدير الفني لفريق المنتخب المصري، على حضور مباراة الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز على ملعب السلام.

العناصر المميزة

ويأمل البدري في لوقوف على العناصر المميزة بصفوف الفريقين وذلك في ظل متابعته لكافة فرق الدورى من أجل انتقاء أفضل العناصر لضمها لصفوف الفراعنة خلال التجمع المقبل.

الجهاز الفني

وتواجد بجوار البدري، الجهاز الفنى المعاون له، والذى يضم طارق مصطفى ،وأحمد أيوب "مدرب عام "، وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

وكان البدرى قد وضع استراتيجية لمتابعة جميع فرق الدورى واختيار العناصر المناسبة لضمها لصفوف المنتخب تمهيدا لمعسكر نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون.

الزمالك يتقدم

سجل فريق الزمالك الهدف الثاني في مرمى فريق المقاولون العرب في الدقيقة 35 عن طريق أحمد سيد زيزو ، في المباراة التي تجمع الفريقين في الجولة الخامسة من عمر الدوري المصري.

وجاء الهدف بعد بعدما توغل زيزو من منتصف الملعب وسدد تصويبة صاروخية نحو محمد أبوالسعود ليسجل أحد أفضل أهداف الموسم.

الزمالك يتعادل بعد 15 دقيقة

وتعادل الزمالك مع المقاولون العرب بهدف لكل فريق بعد مرور 15 دقيقة من عُمر المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب السلام والتي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 14.

ضغط قوي

بدأ الزمالك مواجهة المقاولون العرب بضغط قوى بغية احراز هدف التقدم مبكراً، وأرسل محمد عبد الشافي كرة خطيرة من الجبهة اليسري بعد مرور دقيقتين فقط إلا أن دفاع الذئاب شتت الكرة خارج الملعب.

هجمات مرتدة

دخل المقاولون العرب اللقاء سريعاً ومن هجمة مرتدة كاد أن يباغت الزمالك ويحرز هدف التقدم إلا أن دفاع الزمالك هو الأخر كان بالمرصاد، وعاد الزمالك من جديد لإحكام سيطرته على المباراة وأرسل محمد عبد الشافي عرضية خطيرة مجدداً إلا أن كرته تخطت خط الملعب، وفى الدقيقة 5 حصل محمد أوناجم على خطأ من مكان مميز حول منطقة جزاء المقاولون تم تنفيذها على رأس فرجاني ساسي الذي سدد الكرة فوق عارضة مرمى المقاولون العرب.

الزمالك يواصل سيطرته

واصل الزمالك سيطرته على أحداث المباراة فى الربع الساعة الأولى وبدأ تنويع اللعب من خلال تحويل الهجوم للجبهة اليمني وأرسل حمدي النقاز عرضية لكنها خرجت لخارج الملعب ضربة ركنية بعد تدخل لاعبي المقاولون العرب.

وفى الدقيقة 11 أحرز محمد سالم الهدف الأول للمقاولون العرب بعد تلقيه عرضية من سيف الدين الجزيرى أخطأ محمد عواد فى التعامل معها لتصل لمحمد سالم الذي لم يجد أي صعوبة فى ايداع الكرة داخل الشباك، ورد فرجاني ساسي بهدف التعادل فى الدقيقة 14 بعد تحويله لإحدى لعرضيات برأسه داخل الشباك.



ويواجه الزمالك المقاولون العرب، بعد التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الأبيض وذئاب الجبل، لتقام اليوم السبت، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع بين القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة.

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المركز الرابع

يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة، فيما تساوى معه المقاولون فى الرصيد من النقاط، إلا أن الذئاب يسبقه فى الترتيب حيث أحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف، حيث أحرز 4 أهداف فيما أكتفى الأبيض بإحراز 3 أهداف.

تشكيل الزمالك

وبدأ الزمالك المباراة بتشكيل مكون من : حراسة المرمى: محمد عواد

خط الدفاع: محمود علاء ومحمود الونش وحمدي النقاز ومحمد عبدالشافي

خط الوسط: فرجاني ساسي وطارق حامد وأحمد سيد زيزو ويوسف أوباما ومحمد أوناجم.

الهجوم: مصطفى محمد.

فيما جاء تشكيل المقاولون للمباراة مكون من :

حراسة المرمى: محمود أبو السعود.

الدفاع: أمير عابد، عبد الوهاب اسماعيل، محمد سمير ثابت، فاروقا.

الوسط: إبراهيم صلاح، عبد الله ياسين، أحمد الشيمي.

الهجوم: شكري نجيب، سيف الجزيري، محمد سالم.

المقاولون العرب يرصد مكافآت خاصة للفوز على الزمالك

مكافأت مالية

ورصد نادي المقاولون العرب برئاسة محسن صلاح، مكافآت خاصة للاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الزمالك، في افتتاح الجولة الخامسة من الدوري الممتاز، المقرر اقامتها في الثامنة مساء اليوم على استاد السلام.

الحكام

ويقود مباراة اليوم تحكيميا، الحكم محمود البنا ويعاونه سمير جمال ومحمد عزازي وسيكون معهم طارق سامي حكما رابعا.

وتقام مباراة الزمالك والمقاولون الليلة، بعد قرار اتحاد الكرة بتأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك والتي كان مقررا إقامتها الليلة، لكن بعد وصول خطاب أمني للاتحاد تقرر تأجيل لقاء القمة لأجل غير مُسمى.