حمد الله والشهري يقودان النصر لهزيمة الرائد في مباراة مثيرة









اسماء السيد - عاد النصر للانتصارات من جديد بعد غياب أربع مباريات متتالية في كافة المسابقات بفوزه 2-صفر على مستضيفه الرائد في الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم السبت.

ولم يفز النصر منذ أغسطس اب الماضي عندما انتصر خارج أرضه 1-صفر على الفتح إذ تعادل بدون أهداف مع الشباب والأهلي وخسر من الحزم في الدوري وكذلك خسر أمام السد القطري 3-1 في الدوحة في إياب دور الثمانية لدوري أبطال آسيا.

وجاءت عودة النصر بفضل هدافه المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي عاد بدوره لهز الشباك بعد غياب عندما سجل هدفه الثاني في المسابقة من متابعة تمريرة عرضية من ركلة ركنية ليضع الكرة في الشباك في الدقيقة 18.

وانتظر حامل لقب الدوري حتى الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع ليضاعف يحيى الشهري النتيجة من ضربة رأس نادرة للدولي السعودي سكنت شباك الجزائري عز الدين دوخة حارس الرائد إثر تمريرة عرضية متقنة من المغربي نور الدين أمرابط.

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وتوقفت المباراة عدة دقائق بسبب التحام بين أمرابط ودوخة حيث وجه لاعب الوسط المغربي ضربة إلى وجه الحارس الجزائري ليقرر الحكم إنذار أمرابط بعد الاستعانة بتقنية حكم الفيديو المساعد الأمر الذي لم ينل رضا دوخة لينفعل على الحكم ويشهر له بطاقة صفراء أيضا.

ورفع النصر رصيده إلى 11 نقطة من ست مباريات في المركز السادس مقابل خمس نقاط للرائد في المركز 14.

وفي مباراة اخرى فاز الشباب 2-1 على ضيفه الاتفاق حيث افتتح البرازيلي سيباستياو جونيور ثنائية الشباب في الدقيقة 26 بتسديدة أرضية قوية من داخل منطقة الجزاء.

وأدرك سيدريك يامبيري القادم من أفريقيا الوسطى التعادل للاتفاق بضربة رأس في الدقيقة 71 لكن بعدها بثلاث دقائق أعاد الأرجنتيني كريستيان جوانكا الشباب للمقدمة بركلة حرة رائعة سكنت شباك الجزائري رايس مبولحي حارس الاتفاق.

وتقدم الشباب للمركز الرابع برصيد 12 نقطة من سبع مباريات مقابل ست نقاط للاتفاق في المركز 12.