شكرا لقرائتكم خبر عن ختام معسكر دورة إعداد المحاضرين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أختتمت ظهر اليوم معسكر دورة المحاضرين برعاية الاتحاد الدولي والذي اقيم علي مدار خمسة ايام باحد الفنادق بالقاهرة بمشاركة 22 دارس والمحاضرين عصام عبد الفتاح الحكم الدولي السابق و مندوب الاتحاد الدولي وجمال الغندور رئيس لجنة الحكام واعضاء لجنة الحكام وجيه احمد وسيد مراد وتامر دري وياسر عبد الرؤوف والدكتور عزب حجاج

وحرصت الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس ادارة اتحاد الكرة علي حضور اليوم الختامي ، وتم خلال الدورة شرح محاضرات الحالات التحكيمية في محاضرات عملية في الملعب ومحاضرات نظرية بالفيديو.

من أبرز الدارسين فى تلك الدورة خليل حامد ومحمد فاروق وفهيم عمر وأيمن ديجيش ومني عطا الله وهيام بركة ومحمود عاشور و فريد سلطان.

وقالت الدكتورة سحر عبد الحق انها سعيدة بتواجدها في اليوم الختامي لدورة المحاضرين وسط نخبة رائعة من اسرة التحكيم المصري واكدت علي ثقة مجلس ادارة الاتحاد في جميع الحكام وان الفترة المقبلة ستشهد طفرة في التحكيم المصري في ظل اهتمام اتحاد الكرة ولجنة الحكام برئاسة جمال الغندور وعصام عبد الفتاح مندوب الفيفا.

وكشفت عبد الحق أن مجلس إدارة الإتحاد اتخذ خطوات جادة نحو تطبيق تقنية الفار في الدور الثاني بالدوري المصري بالإضافة إلي توفير السماعات

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وقال عصام عبد الفتاح أنه تم إقامة هذا المعسكر بناء علي طلب الاتحاد المصري لاعداد المحاضرين وأنه سعيد بوجود عناصر جديدة لإعداد كوادر مع المحاضرين السابقين ونجحوا نجاح كبير.

فيما قال جمال عبد الغندور ان التحكيم المصري يشهد اهتمام كبير من جانب اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة وانه سعيد بحرص الدكتورة سحر عبدالحق لدعم الحكام .

ووجه الغندور تهنئة لاتحاد الكرة باختيار الحكم محمود ابو الرجال للمشاركة في بطولة العالم للاندية ويعد ذلك نجاح كبير لمنظومة التحكيم.

واضاف ان المعسكر شهد استفادة كبيرة باعداد المحاضرين من اهم عناصر اللعبة لشرح الاخظاء التحكيمية وكيفية تلافيها من اجل الارتقاء بمستوى

الحكام و كرة القدم المصرية