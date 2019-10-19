شكرا لقرائتكم خبر عن فايلر يقود فقرة للكرات العرضية في مران الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - خصص السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي فقرة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة.



وأشرف فايلر على الفقرة الفنية التي شهدت إرسال السويسري الكرات العرضية إلى اللاعبين داخل منطقة الجزاء لتحويلها إلى المرمى.

يركز فايلر على بعض النواحي الفنية والتكتيكية التى يجد فيها قصور لدي اللاعبين لتتميتها قبل ان يستأنف الدورى خلال الفترة المقبلة .



واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة وذلك استعدادا للمرحلة المقبلة.