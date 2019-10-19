شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار التعادل الإيجابي 1/1 بين الزمالك والمقاولون العرب بعد مرور 30 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لازال التعادل الإيجابي 1/1 هو سيد الموقف فى مواجهة الزمالك مع المقاولون العرب بعد مرور 30 دقيقة من عُمر المواجهة المقامة بينهما حالياً على ملعب السلام، والتي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدوى الممتاز، تقدم المقاولون عن طريق محمد سالم فى الدقيقة 11 ثم تعادل فرجاني ساسي فى الدقيقة 14.

واصل الزمالك ضغطه فى الربع ساعة الثاني من عُمر اللقاء ووصلت الكرة لزيزو الذي سدد كرة قوية من داخل منطقة الجزاء ولكنها علت العارضة بسنتيمترات، وواصل الأبيض ضغطه من أطراف الملعب إلا أن معظم الكرات العرضية لم تكن متقنة.

اعتمد الزمالك على الإختراق من العمق وسدد لاعبو الفريق الأبيض العديد من الكرات الخطيرة، إلا أن معظمها لم يشكل أي خطورة على محمود أبو السعود حارس المقاولون العرب، وفى الدقيقة 28 حصل المقاولون العرب على ضربة ركنية من الجبهة اليمني نفذها محمود الشيمي لتصل لفارقا كابور والذي سدد كرة ضعيفة برأسه لم يجد محمد عواد أي صعوبة فى الإمساك بها.

Advertisements

يدخل الزمالك المباراة بتشكيل مكون من محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمد عبد الشافى، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، ومحمد اوناجم، مصطفى محمد، فيما دخل المقاولون العرب بتشكيل مكون من محمود أبو السعود - أمير عابد - عبد الوهاب اسماعيل - محمد سمير ، فاروقا - ابراهيم صلاح - أحمد الشيمى – عبد الله ياسين - محمد سالم - شكرى نجيب - سيف الجزيرى

ويواجه الزمالك المقاولون العرب، بعد التبديلات التى أجرتها لجنة المسابقات باتحاد الكرة، فى الأيام الماضية، بتقديم موعد مباراة الأبيض وذئاب الجبل، لتقام اليوم السبت، بدلاً عن مباراة القمة التى كانت ستجمع بين القطبين، فى الموعد ذاته، ضمن منافسات الأسبوع الرابع من مسابقة الدورى قبل أن يتم تأجيلها لأسباب أمنية، لتُقرر لجنة المسابقات تقديم موعد مباراة الأبيض مع الذئاب، وذلك تفاديًا لإجراء أى تأجيلات أخرى على جدول المسابقة.

يحتل الزمالك قبل المباراة المركز الرابع بجدول ترتيب الدورى الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من الفوز فى مباراتين والتعادل فى مباراة، فيما تساوى معه المقاولون فى الرصيد من النقاط، إلا أن الذئاب يسبقه فى الترتيب حيث أحتل المركز الثالث، بفارق الأهداف، حيث أحرز 4 أهداف فيما أكتفى الأبيض بإحراز 3 أهداف.