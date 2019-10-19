محمود أبو الرجال يمثل التحكيم المصري في كاس العالم للأندية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت لجنة الحكام بالاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، اختيار محمود أبو الرجال المساعد الدولي المصري، للمشاركة في كاس العالم للأندية . كانت لجنة الحكام بالفيفا اختارت ابو الرجال للمشاركة في افتتاح بطولة كاس العالم للشباب بين هولندا وكولومبيا. Advertisements الجدير بالذكر أن لجنة حكام الفيفا اختارت الحكم الدولي المصري جهاد جريشة وأبو الرجال للمشاركة في إدارة مباريات البطولة .

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