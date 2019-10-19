شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدري ضيف "القاهرة الآن" علي قناة العربية الحدث الإثنين المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يطل حسام البدري ضيفا علي برنامج القاهرة الآن عبر قناة العربية الحدث في ثاني حلقات البرنامج بعد انطلاقة رسميا 20 اكتوبر الجاري .

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يتحدث البدري عن كواليس اختياره لمنصب المدير الفني و كذلك طموحه والصعوبات التي يتوقع أن تواجهه والعلاقة مع محمد صلاح والوجوه الجديده وأزمة الهجوم والاداء، وغيرها من الموضوعات الكروية المثيرة التي تشغل الشارع الكروي المصري بشأن المنتخب الاول .

يذكر أن برنامج القاهرة الآن يذاع الأحد والإثنين من كل أسبوع من الساعة 9 إلي 11 مساء بتوقيت القاهرة ، علي أن تذاع ساعة عبر قناة العربية الحدث والساعة الأخري عبر منصات السوشيال ميديا لقنوات العربية وأم بي سي ، في تجربة هي الاولي من نوعها لبرنامج تليفزيوني .