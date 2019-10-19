شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يكتسح طنطا بخماسية وانبى يحقق العلامة الكاملة.. نتائج دورى الجمهورية 2003 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة لبطولة الجمهورية مواليد 2003 والتي اسفرت عن عدة نتائج مثيرة كان أبرزها فوز الأهلي على طنطا بخماسية مقابل هدف، كما فاز شباب الاسماعيلي على الاتحاد بنتبجة 4/2.
بهذه النتيجة يرفع الأهلي رصيده إلى النقطة 16 بعد خمس انتصارات وتعادل ليحتل المركز الثاني بجدول الدوري ، كما رفع انبي رصيده للنقطة 18 محقاا العلامة الكاملة في صدارة جدول المسابقة.
وجاءت نتائج الجولة كالتالي:
فوز الاهلي علي طنطا 1/5
فوز الاسماعيلي علي الاتحاد 2/4
فوز الانتاج الحربي علي وادي دجلة 0/1
فوز انبي علي طلائع الجيش 0/2
تعادل الزمالك مع مصر المقاصة 1/1
فوز سموحة علي المقاولون 0/1
فوز اسوان علي الجونة0/2
فوز بيراميدز علي حرس الحدود 1/3
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