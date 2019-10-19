شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الشباب يواجه أبو قير وايروسبورت واسكو والبلاستيك وطنطا وديا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر للشباب مواليد 2001، خوض 5 وديات في المعسكر المقرر انطلاقه غدا الأحد.

وكان منتخب الشباب استقر على 3 وديات، الأولى يوم 23 أكتوبر مع سماد أبو قير، و24 من نفس الشهر مع ايروسبورت، و26 مع اسكو، قبل أن يتوصل لاتفاق على مواجهة البلاستيك يوم 27 أكتوبر و29 مع طنطا.

وضمت قائمة المنتخب استعدادا للمعسكر 24 لاعبا هم ، حمزة علاء ومحمد بركات ومحمود صابر ومحمد أشرف ووالعربى بدر من الأهلى، وأحمد عيد وأسامة فيصل من الزمالك، وزياد كمال وعبد الله عادل وعبد الرحمن العشرى من انبى، وايهاب العايدى وزياد فرج من المصرى، ومحمد الشناوى وومحمود عباس من بتروجت، وعماد ميهوب وابراهيم عادل من بيراميدز، وزياد عماد من الجونة، وحمادة فاروق من المقاصة، وفارس مجاهد من سموحة، وحازم هانى من المنصورة، وعبد الغنى محمد من الاتحاد، ومحمود صابر من المستقبل وحسام حسن من غزل المحلة، ويوسف المجيد لاعب هيرتا برلين الألمانى.