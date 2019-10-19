صور.. عنتر وزادة يؤازران الزمالك أمام المقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص محمد عنتر لاعب الوسط المهاجم بفريق الزمالك على التواجد بملعب السلام لمؤازرة الفريق الأبيض في مباراته أمام المقاولون مساء اليوم في الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز . وكان الجهاز الفني للفريق الأبيض قام باستبعاد اللاعب من قائمة المباراة لأسباب فنية. Advertisements كما تواجد هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك بملعب السلام لمؤازرة الفريق الأبيض أيضا بعد عودته مؤخرا إلى القاهرة لمباشرة مهام عمله بمجلس إدارة القلعة البيضاء جدير بالذكر أن الزمالك يحتل المركز الرابع برصيد 7 نقاط متساويا مع المقاولون العرب الذي يحتل المركز الثالث بنفس الرصيد.

محمد عنتر (2)

محمد عنتر (3)

محمد عنتر (1)



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