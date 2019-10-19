سوبر كورة يكشف روشتة البدري لاستمرار ظهير الزمالك أساسياً بالمنتخب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مجموعة من الوجوه الجديدة استعان بها حسام البدري المدير الفني لمنتخبنا الوطني فى معسكره الأول الذي شهد مواجهة منتخب بتسوانا ودياً، والتي نجح الفراعنة فى الفوز بها بهدف نظيف. وجاء من أبرز الوجوه المنضمة لمنتخب مصر عبد الله جمعة ظهير أيمن الزمالك المتألق منذ الموسم الماضي، والذي نجح فى تقديم أوراق اعتماده كواحد من أهم مدافعي الجبهة اليسري فى الكرة المصرية بالوقت الحالي.

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