شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. زيزو يهدر فرصة الهدف الثانى للزمالك فى مرمى ذئاب الجبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أهدر أحمد سيد زيزو لاعب الزمالك، فرصة إحراز الهدف الثانى والتقدم لفريقه فى شباك المقاولون العرب، بالدقيقة 26 من عمر المباراة التى تجمعهما حاليًا على استاد السلام، فى إطار منافسات الجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ونجح محمد سالم فى إحراز هدف التقدم للمقاولون فى الدقيقة 12، ثم أحرز فرجانى ساسى هدف التعادل للزمالك فى الدقيقة 12.

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ويضم تشكيل الزمالك كلاً من.. محمد عواد، محمود علاء، محمود حمدى الونش، حمدي النقاز، طارق حامد، محمد عبد الشافي، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو، ومحمد اوناجم، مصطفى محمد.

ويضم تشكيل المقاولون كلاً من.. حراسة المرمى : محمود أبو السعود، خط الدفاع: أمير عابد - عبد الوهاب اسماعيل - محمد سمير ، فاروقا، خط الوسط: ابراهيم صلاح - أحمد الشيمى – عبد الله ياسين - محمد سالم، خط الهجوم: شكرى نجيب - سيف الجزيرى.