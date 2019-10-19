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البدرى وجهاز المنتخب فى مباراة الزمالك والمقاولون العرب بملعب السلام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حضر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر مباراة فريقى الزمالك والمقاولون العرب ضمن منافسات الجولة الخامسة من مسابقة الدورى الممتاز على ملعب السلام.

 

ويتطلع المدير الفنى للمنتخب للوقوف على العناصر المميزة  بصفوف الفريقين وذلك في ظل متابعته  لكافة فرق الدورى من أجل انتقاء أفضل العناصر لضمها لصفوف الفراعنة خلال التجمع المقبل.

 

وشهدت المباراة حضور طاقم الجهاز الفنى المعاون للبدرى، والذى يضم طارق مصطفى ،وأحمد أيوب "مدرب عام "، وسيد معوض المدرب المساعد وأيمن طاهر مدرب حراس المرمى.

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وكان  البدرى قد وضع استراتيجية لمتابعة جميع فرق الدورى واختيار العناصر المناسبة لضمها لصفوف المنتخب تمهيدا لمعسكر نوفمبر المقبل استعدادا لمواجهتي منتخبي كينيا وجزر القمر في التصفيات الافريقية المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون .

 


 

 

 

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