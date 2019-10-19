شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة ريال مدريد ومايوركا اليوم في الدوري الإسباني والان مع التفاصيل

يلتقي فريق ريال مدريد وريال مايروكا للمرة الأولى منذ سبع سنوات عندما يسافر فريق زين الدين زيدان إلى ملعب إستاد دي سون مويكس مساء السبت وذلك يوم السبت في تمام الساعة التاسعة بتوقيت القاهرة والساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة وفي الساعة الحادية عشر بتوقيت ابو ظبي ويمكن متابعة جميع مباريات الدوري الاسباني .

سيكون المرينجي سعيدًا بإعادة هذه المباراة على أجندة الدوري الإسباني لأنهم خسروا فقط في واحدة من آخر ثماني مباريات.

كان من الممكن أن يتغلب ريال مدريد على قمة جدول الدوري الاسباني في الوقت الذي يواجه فيه مايوركا في الوقت الذي تتيح فيه زيارة برشلونة ل ايبار وقت ظهرا ليقفز منافسيه الشرسة على الرغم من أن ليونيل ميسي والشركة بدأت الموسم ببطئ.

والمرينجي هو الفريق الوحيد الذي لم يهزم في دوري الدرجة الأولى ، حيث جمع أربعة انتصارات متتالية في الدوري قبل استراحة دولية كانت تاريخية بالنسبة لإسبانيا ، التي قدمت تشكيلة تضم لاعبين من 11 ناديًا مختلفًا للمرة الأولى منذ 99 عامًا.

تعاقد ماركي مع ايدين هازارد لم ينتقل بعد من تشكيلته لتشيلسي إلى ناديه الجديد ، ليحقق هدفًا ويساعد كل منهما في المباريات الست ، كما يكافح فرلاند مندي ولوكا يوفيتش لإزاحة الأسماء المعروفة في الزي المفضل لزيدان يجد مايوركا ، الذي تم ترقيته في الموسم الماضي عبر مباراة سيغوندا في دوري الدرجة الثانية ، نفسه في منطقة الهبوط لكنه فاز في مباراتين من المباريات الأربع على أرضه منذ عودته إلى دوري الدرجة الأولى الأسباني.

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في آخر مرة استضاف فيها لوس بيرميلونيس مدريد ، في عام 2012 ، كان الفريق في نهاية المباراة بالتعادل 5-0 - واحدة من خمس هزائم متتالية في هذه المباراة - حيث سجل كريستيانو رونالدو اثنين من 700 هدف تم تحقيقه في مسيرته.

والناجيان الوحيدان من ريال مدريد في ذلك اللقاء هما شركايان قلب الدفاع سيرجيو راموس ورافائيل فاراني ، وهما زوجان رائعان لكنهما حافظا على ورقة واحدة نظيفة في تسع مباريات معًا هذا المصطلح - في تعادل دون أهداف الشهر الماضي مع أتلتيكو مدريد.

ومع ذلك ، لم يحرز مايوركا هدفًا مجانيًا تمامًا عند العودة إلى الدوري الإسباني ، حيث فشل في العثور على الشباك في خمس مناسبات مع المهاجم أنتي بوديمير المسؤول عن ثلاثة من الأهداف الستة التي نجح في تحقيقها ، الأمر الذي قد يثير قلق المدرب فيسينتي مورينو.

تعرض جاريث بيل أيضًا لإصابة طفيفة خلال فترة الاستراحة ولكن من المتوقع أن يبدأ ، حيث استخدم زيدان اللاعب الويلزي بشكل ثابت على الرغم من ملابسات الانتقالات الصيفية. جيمس رودريجيز وفينيكوس جونيور على أهبة الاستعداد لاستكمال المهاجمين الثلاثة إلى جانب بنزيما وهزارد.

التشكيل المتوقع لريال مايوركا: رينا؛ ساستري، فيالد، رالو ، جانيز؛ فابيس، بابا ، إشبيلية ؛ جونيور ، رودريغيز ، بوديمير.

التشكيل المتوقع لريال مدريد: كورتوا؛ كارفاخال ، فاران ، راموس ، مارسيلو ؛ كاسيميرو ، فالفيردي ؛ بيل ، إيسكو ، ايدين هازارد ؛ كريم بنزيمة.