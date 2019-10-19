شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يفوز على كريستال بالاس بثانئية نظيفة في البريميرليج والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل أحداث اللقاء الذي جمع بين فريقي مانشستر سيتي وكريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بفوز مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ، في اللقاء الذي أقيم على ملعب سيلهرست بارك.

انتهي أحداث الشوط الأول بتقدم السيتي بهدفين دون رد، حيث جاء هدف السيتي الأول في الدقيقة 39 عن طريق اللاعب جابريل جيسوس، ثم تمكن ديفيد سيلفا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41.

Advertisements

وفي الشوط الثاني حاول مانشسر سيتي زيادة النتيجة وإحراز المزيد من الأهداف وسط محاولات من كريستال بالاس صاحب الأرض، لينتهي اللقاء بهدفين دون رد.

وبهذه النتيحة أرتفع رصيد مانشستر سيتي إلى النقطة 19 يحتل بها المركز الثاني، بينما يبقي كريستال بالاس في المركز السادس برصيد 14 نقطة.