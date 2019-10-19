شكرا لقرائتكم خبر عن مشاهدة مباراة الزمالك والمقاولون العرب اليوم في الدوري المصري والان مع التفاصيل

يلاقي الزمالك المقاولون العرب يوم السبت القادم 19 أكتوبر 2019على ملعب “السلام” من الدوري المصري الممتاز وذلك في إطار الجولة الخامسة من الدوري المصري الممتاز 2019-2020 وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة الكرمة وفي تمام الساعة العاشرة بتوقيت ابو ظبي ويمكن متابعة جميع مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويسعى المارد الابيض للفوز على المقاولون العرب للمنافسة على لقب الدوري المصري مع الاهلي صاحب اللقب النسخة الماضية.

تعثر الفارس الأبيض في مباراته الأخيرة ضد فريق إف سي مصر في الدوري بالتعادل إيجابياً بهدفٍ لمثله، ليتنازل بذلك عن الصدارة لصالح الأهلي الذي أصبح رصيده 9 نقاط بعد الانتصار على أسوان بنتيجة (5-1)، أما القلعة البيضاء فأصبح في المركز الرابع برصيد 7 نقاط من ثلاث مباريات، متفوقاً على الاتحاد السكندري بنقطةٍ واحدةٍ فقط.

يعيش المقاولون العرب بداية موسمٍ إلى حد ما جيدة حتى الآن حيث خاض ابناء عثمان أحمد عثمان، ثلاث مباريات استطاع أن يجمع 7 نقاط بعد تحقيق الفوز في مباراتين فقط وتعادل وحيد، ليحتل بذلك المركز الثالث بفارق الأهدف عن أبناء ميت عقبة،

يدخل الزمالك، مهمة ليست سهلة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، بمواجهة المقاولون العرب، غدا السبت، على ملعب “السلام” ضمن مباريات الجولة الخامسة من المسابقة ويحتل أبناء ميت عقبة المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 7 نقاط بفارق نقطتين عن الأهلي المتصدر، فيما يحتل الذئاب المركز الثالث بنفس الرصيد تجدر الإشارة إلى أن اتحاد الكرة قد أعلن رسميا، يوم الثلاثاء الماضي، تأجيل مباراة القمة بين الأهلي والزمالك، والمقاولون وأسوان، على أن تقام الزمالك والذئاب يوم السبت.

أرسل نادى المقاولون العرب خطاباً رسمياً لاتحاد الكرة يعترض فيه على موعد مباراته بعد غد السبت فى الدورى أمام الزمالك وتضمن الخطاب الذى وصل اتحاد الكرة أن تغيير مواعيد المباريات أو تبديلها فى الجدول لأى ظروف طارئة يجب أن يكون بالاتفاق مع الأندية قبل صدور القرار، خاصة أن الفريق كان يستعد لمواجهة أسوان بالدورى.

وأعترض المقاولون العرب خلال الخطاب على اعتراضه رسمياً على موعد مباراة الزمالك المقرر لها السبت، بعد تأجيل مباراة القمة أمام الأهلى لدواعى أمنية ، وكان مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك أعلن أمس رفضه خوض مباراة المقاولون العرب السبت أيضا.

ومن المتوقع الزمالك بالتشكيل الأتي :

في حراسة المرمى: محمد عواد.

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في خط الدفاع: بهاء مجدي - محمود علاء - محمود حمدي الونش - حمدي النقاز.

في خط الوسط الدفاعي: طارق حامد - يوسف أوباما.

في خط الوسط الهجومي : أشرف بنشرقي - فرجاني ساسي - محمد اوناجم.

في الهجوم : عمر السعيد.

ومن المتوقع أن يبدأ المقاولون العرب بالتشكيل الآتي :

في حراسة المرمى :محمود أبو السعود.

في خط الدفاع : عبدالوهاب اسماعيل – محمد سمير – فاروق كابور – أمير عيد.

في خط الوسط الدفاع : إبراهيم صلاح – معروف يوسف.

في خط الوسط الهجوم : لويس هينستروزا - طاهر محمد طاهر – سيف الدين الجزيري.

في الهجوم : محمد سالم.