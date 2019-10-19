شكرا لقرائتكم خبر عن ميتز يلاقي نانت في الجولة العاشرة من الدوري الفرنسي والان مع التفاصيل

يلتقي بعد قليل نادى نانت مع نظيره نادى ميتز، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدورى الفرنسى، على ملعب "سانت سيمفورين". وأعلن "كريستيان جوركوف" المدير الفنى لنانت تشكيلة فريقه وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: لافون. خط الدفاع: إبياه، جونو، واجى، صامويل موتوسامى. خط الوسط: عبد الله توريه، عبيد، بلاس، بينافينتى، سيمون. خط الهجوم: كوليبالى. Advertisements بينما أعلن "فنسنت هوجنون" بتشكيلة فريق ميتز وجاءت كالتالي: حراسة المرمى: أوكيدجا. خط الدفاع: كابيت، فوفانا، بوى، كونتونز. خط الوسط: جاكبا، ندورام، مايجا. خط الهجوم: أمبروز، ديالو، تراورى. ويحتل نانت المركز الثانى من ترتيب الدورى الفرنسى برصيد 19 نقطة، بينما يحتل ميتز المركز الأخير برصيد 8 نقاط.

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