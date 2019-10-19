شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يمتص غضب جماهير بورسعيد ويعلن موقفه من إيهاب جلال والان مع التفاصيل

أصدر مجلس إدارة نادي المصري البورسعيدي برئاسة سمير حلبية منذ قليل بياناً يوضح فيه موقف الإدارة من إيهاب جلال المدير الفني النسور الخضر عقب هزيمة الفريق أمام المقاصة في الجولة الرابعة من الدوري المصري.

بيان المصري

وجاء بيان مجلس إدارة المصري لمساندة الجهاز الفني للفريق بقيادة إيهاب جلال، بعد الهزيمة الأخيرة أمام مصر المقاصة في الجولة الرابعة من مسابقة الدوري المصري وجاء نص البيان كالتالي:

يتابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة ب الدوري المصري أمام فريق مصر المقاصة ، ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائماً بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة.

ومجلس إدارة النادي المصري إذ يعلن عن تفهمه التام لمشاعر جماهيره ، فإنه في الوقت ذاته يعلن عن رفضه التام لحملات الهجوم الممنهجة على المدير الفني للفريق الأول الكابتن ايهاب جلال والذي يتعرض لحملة شرسة بعيداً عن الانتقادات الموضوعية التي تُعد حق أصيل لكافة مشجعي كرة القدم بصفة عامة ومشجعي النادي المصري بصفة خاصة.

Advertisements

وتابع البيان : ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري على استمرار دعمه للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة ايهاب جلال وكذلك اللاعبين ، مع التمسك بإيهاب جلال على رأس الجهاز الفني كواحد من أفضل المديرين الفنيين في الدوري المصري ، والتأكيد كذلك على استمرار المجلس في سياسته المتبعة طوال السنوات الماضية مع الأجهزة الفنية وهي السياسة التي أثبتت نجاحها بمنح الأجهزة الفنية كافة الصلاحيات فيما يتعلق بالفريق الأول مع الحساب بنهاية الموسم بعيداً عن سياسة الحساب بالقطعة والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية تضر الفريق أكثر مما تفيده.

هزيمة المصري أمام المقاصة

وكان المصري قد تلقى الهزيمة الأولى له أمس الخميس أمام مصر المقاصة بهدف نظيف في المباراة التي أقيمت على استاد الجيش بالسويس في إطار منافسات الأسبوع الرابع بمسابقة الدوري الممتاز لكرة القدم.

ترتيب المصري في الدوري

تجمد رصيد المصري البورسعيدي عند 4 نقاط في المركز التاسع بترتيب الدوري المصري الممتاز بعد مرور 4 جولات مما أثار غضب جماهير بورسعيد.