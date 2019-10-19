شكرا لقرائتكم خبر عن السيتي يتقدم على كريستال بالاس بثانئية في الشوط الأول والان مع التفاصيل

انتهت منذ قليل أحداث الشوط الأول بين فريقي مانشستر سيتي وكريستال بالاس، ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز، بتقدم مانشستر سيتي بهدفين مقابل لا شئ، في اللقاء الذي يقام على ملعب سيلهرست بارك.

جاء هدف السيتي الأول في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول، عن طريق اللاعب جابريل جيسوس، ثم تمكن ديفيد سيلفا من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 41.

يذكر أن مانشستر سيتي يحتل المركز الثاني من ترتيب جدول الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 16، بينما يحتل كريستال بالاس المركز السادس برصيد 14 نقطة.