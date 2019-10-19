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توتنهام يفشل من جديد في تحقيق الفوز

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يمر فريق توتنهام الانجليزي بفترة صعبة حيث لايعرف النادي اللندني طعم الفوز في الفترةالاخيرة ، علامات استفهام كبيرة حول مستوي لاعبين "سبيرز"؟!

سقط النادي اللندني اليوم في فخ التعادل امام نظيره واتفورد الانجليزي الذي كان يحتل المركز الاخير في جدول ترتيب "البريميليج " ليتابع توتنهام سلسلة الفشل في تحقيق الفوز. 

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واستضاف توتنهام واتفورد علي ملعبه الجديد في إطار الجولة التاسعة من منافسات الدوري الانجليزي الممتاز 

وفتح الفريق الضيف واتفورد باب التسجيل حيث سجل لاعبه عبدالله دوكوري الهدف الاول مبكرا في الدقيقة ال٦ من الشوط الاول ، ليعادل ديل ألي النتيجة في الدقيقة ٨٦ من عمر اللقاء ويضيف نقطة للنادي اللندني وينقذ فريقه من السقوط في فخ الهزيمة!

ويحتل توتنهام المركز السابع برصيد ١٢ نقطة ، بينما ظل واتفورد مكانه في المركز الاخير برصيد ٤ نقاط ويصارع علي مراكز الهبوط .

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