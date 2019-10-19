شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل مباراة الوحدة ضد الإتحاد في الدوري السعودي والان مع التفاصيل

يلتقي بعد قليل فريق الوحدة مع نظيره نادي الإتحاد ضمن منافسات الاسبوع السابع بدروي الأمير محمد بن سلمان. حيث جاء تشكيل فريق الوحدة كالتالي : حراسة المرمى : مصطفى زغبة . خط الدفاع : فواز علي - حسان تمبكتي - ألبيرتو بوتيا - عبدالله الزوري . خط الوسط : وليد باخشوين - انسيلمو دي مورايس - أيمن الخليف - كرايج جودوين - ماركوس جويلليرم . خط الهجوم : يوسف نياكاتي . Advertisements بينما جاء تشكيل فريق الإتحاد كالتالي : حراسة المرمى : عساف القرني . خط الدفاع : سعود عبدالحميد - زياد الصحفي - عبدالمحسن فلاته - منصور الحربي . خط الوسط : كريم الأحمدي - كارلوس فيلانويفا - عبدالرحمن العبود - إيميليانو فيتشيو - حمدان الشمراني . خط الهجوم : روماريو ريكاردو دا سيلفا. ويحتل نادي الوحدة المركز الثالث برصيد 12 نقطة ، بينما يحتل نادي الإتحاد المركز السادس برصيد 9 نقاط.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل مباراة الوحدة ضد الإتحاد في الدوري السعودي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.