شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يستأنف تدريباته.. وفايلر يخصص فقرة للكرات العرضية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، جلسة فنية مع اللاعبين قبل انطلاق مران الفريق مساء اليوم، السبت، على ملعب التتش بالجزيرة.

شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الفنية الخاصة بالمرحلة القادمة بجانب الحديث عن الوحدات التدريبية التي سيخضع لها اللاعبون في مران اليوم.

واستأنف الأهلي تدريباته مساء اليوم بعد الحصول على راحة سلبية من التدريبات أمس الجمعة وفقا للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر.

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كما عقد فايلر جلسة خاصة مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، شهدت الجلسة الحديث عن بعض الأمور الخاصة باستعدادات الفريق للمرحلة القادمة.

وخصص رينيه فايلر فقرة للكرات العرضية في مران الفريق الجماعي مساء اليوم على ملعب التتش بالجزيرة، وأشرف على الفقرة الفنية التي شهدت إرسال السويسري الكرات العرضية إلى اللاعبين داخل منطقة الجزاء لتحويلها إلى المرمى.

وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية، تدريبات بدنية للاعبين في مران الفريق اليوم، وشهدت الفقرة البدنية التي استمرت 20 دقيقة تنفيذ اللاعبين لبعض الوحدات البدنية المتنوعة استعدادا للمرحلة المقبلة.

وواصل محمود متولي، مدافع الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي على هامش مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت، وأدى اللاعب جلسة تأهيلية في الجيم أعقبها خوض تدريبات الجري حول الملعب.

ويعاني محمود متولي من الإصابة في العضلة الخلفية التي تعرض لها في مباراة الزمالك بالسوبر المحلي الذي توج به الأهلي بعد الفوز 3-2.