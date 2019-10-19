شكرا لقرائتكم خبر عن «ميتشو» يعلن تشكيل الزمالك للقاء المقاولون العرب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الصربي ميتشو، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تشكيل الفريق لمواجهة نظيره المقاولون العرب، في المباراة المقرر انطلاقها في الثامنة مساء اليوم، على استاد السلام، ضمن منافسات مسابقة الدوري المصري الممتاز. وجاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد. Advertisements الدفاع: محمود علاء – محمود حمدي «الونش» – محمد عبدالشافي – حمدي النقاز. الوسط: طارق حامد – فرجاني ساسي – يوسف إبراهيم «أوباما» – أحمد سيد «زيزو» – محمد أوناجم. الهجوم: مصطفى محمد. ويجلس على دكة البدلاء: محمد صبحي – مصطفى فتحي – خالد بو طيب – محمد عبدالسلام – حازم إمام – إمام عاشور – أشرف بن شرقي.

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