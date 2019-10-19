شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس المصري يرفض الهجوم على إيهاب جلال.. «حملات ممنهجة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أصدر مجلس إدارة النادي المصري البورسعيدي بيانًا رسميًا، أعلن خلاله تمسكه باستمرار إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، على رأس القيادة الفنية للفريق، مؤكدًا أن «جلال» واحد من أفضل المديرين الفنيين في الدوري المصري.

وكان فريق المصري قد جمع 4 نقاط فقط من 4 جولات بالدوري الممتاز، بالفوز على الإسماعيلي والتعادل مع حرس الحدود والخسارة من الاتحاد ومصر المقاصة.

Advertisements

وجاء نص البيان الذي نشره الموقع الرسمي للنادي كالتالي: «تابع مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية عن كثب حالة الغضب لدى جماهيره نتيجة الهزيمة في المباراة الأخيرة بالدوري العام أمام فريق مصر المقاصة، ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري على تفهمه التام لتلك المشاعر الطبيعية من جماهير النادي المصري المخلصة والوفية للقلعة الخضراء والتي تسعى دائماً بمؤازرتها المستمرة للكيان لوضع المصري في المكانة التي يستحقها بما يمتلكه من تاريخ كبير وجماهيرية كبيرة».

وتابع: «مجلس إدارة النادي المصري إذ يعلن عن تفهمه التام لمشاعر جماهيره، فإنه في الوقت ذاته يعلن عن رفضه التام لحملات الهجوم الممنهجة على المدير الفني للفريق الأول الكابتن إيهاب جلال والذي يتعرض لحملة شرسة بعيداً عن الانتقادات الموضوعية التي تُعد حقا أصيلا لكل مشجعي كرة القدم بصفة عامة ومشجعي النادي المصري بصفة خاصة».

واختتم: «ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري على استمرار دعمه للجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن إيهاب جلال وكذلك اللاعبين، مع التمسك بالكابتن إيهاب جلال على رأس الجهاز الفني كواحد من أفضل المديرين الفنيين في الدوري المصري، والتأكيد كذلك على استمرار المجلس في سياسته المتبعة طوال السنوات الماضية مع الأجهزة الفنية وهي السياسة التي أثبتت نجاحها بمنح الأجهزة الفنية كل الصلاحيات فيما يتعلق بالفريق الأول مع الحساب بنهاية الموسم بعيدًا عن سياسة الحساب بالقطعة والتي قد تؤدي إلى نتائج سلبية تضر بالفريق أكثر مما تفيده».