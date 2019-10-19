شكرا لقرائتكم خبر عن بمشاركة «تريزيجيه».. أستون فيلا يفوز على برايتون بالدوري الإنجليزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حقق فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه الثنائي المصري محمود حسن «تريزيجيه» وأحمد المحمدي، فوزًا ثمينًا على نظيره برايتون بنتيجة 2 – 1، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب فيلا بارك، ضمن منافسات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم «بريميرليج».

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افتتح برايتون التسجيل في الدقيقة 21 عن طريق آدم ويستر، وأدرك جاك جراليش التعادل لأستون فيلا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من الشوط الأول، وخطف مات تارجيت هدف الفوز في الدقيقة 94.

وشارك «تريزيجيه» في المباراة في الدقيقة 64، فيما تم استبعاد أحمد المحمدي من قائمة الفريق.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد أستون فيلا إلى 11 نقطة في المركز 11 بجدول ترتيب الدوري، بينما توقف رصيد برايتون عند 9 نقاط في المركز 16.