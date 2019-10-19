موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد 20-10-2019: القنوات الناقلة 

السبت 19 أكتوبر 2019

يأتي ضمن مباريات الدوري الإنجليزي 2019/2020، موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في تاسع جولات البطولة، فبعد توقف دولي استمر لأكثر من أسبوعين يعود لاعبي الليفر من جديد للمنافسة علي البطولات المحلية والعالمية الأوروبية، وتم تحديد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الانجليزي بالأسبوع التاسع، لذلك سنتعرف معكم علي موعد ماتش ليفر القادم في الدوري الممتاز، حيث يستمر الفريق في صدارة جدول ترتيب الدوري الانجليزي بعد فوزه الأخير.



يأتي الليفر في الصدارة بأربع وعشرون نقطة بعد الفوز خلال كافة مباريات البطولة الثمانية، ويأتي نادي مانشستر سيتي بالمركز الثاني بفارق ثمانية نقاط، حيث يمتلك ستة عشرة نقطة، بينما اليونايتد خصم اليوم يمتلك تسعة نقاط فقط، مما يجعل فرصته ضعيفة للمنافسة علي الصدارة.

موعد مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تم تحديد موعد مباراة ليفربول القادمة في مباريات الدوري الانجليزي الممتاز بالجولة التاسعة، حيث سيكون لقاء مانشستر يونايتد ضد ليفربول علي ملعب أولد ترافورد، ويأتي الميعاد الرسمي مساء يوم الأحد 20 من أكتوبر 2019، بينما فيما يخص وقت مباراة ليفربول ومانشستر يونايتد اليوم في تمام الساعة 15:30 بتوقيت غرينتش، كما يكون التوقيت في تمام الخامسة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة.

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يكون توقيت مباراة ليفربول اليوم كذلك في تمام السادسة ونصف مساءً بتوقيت السعودية، والعراق، وسوريا، وفلسطين، وقطر، واليمن، كما يأتي توقيت المباراة في تمام السابعة ونصف مساءً بتوقيت الإمارات العربية المتحدة، تابعونا ننقل لكم نتيجة ليفربول فور بداية اللقاء.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ومانشستر يونايتد تم تحديد مجموعة القنوات الناقلة ليفربول اليوم، والتي يمكنكم الحصول من خلالها علي القناة الناقلة لمباراة ليفربول ضد مانشستر يونايتد، بينما لم يتم تحديد قنوات مفتوحة مجانية تذيع المباراة.

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