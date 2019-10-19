ملخص مباراة تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الانجليزي

السبت 19 أكتوبر 2019

حقق فريق تشيلسي فوزا معما على نظيره نيوكاسل يونايتد بهدف نظيف مساء اليوم 19 من اكتوبر ضمن منافسات الاسبوع التاسع من بطولة الدوري الانجليزى للمحترفين حيث التقى كلا من الفريقين Chelsea vs Newcastle United فى منافسة على الثلاثة نقاط مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع.



مشاهدة مباراة تشيلسي مع نيوكاسل يونايتد فى بث مباشر عبر موقع كورة اون فى خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العالمية ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة فى توقيت الساعة الرابعة عصرا بتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الخامسة مساء بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين .

تشيلسي يخطف ثلاث نقاط مهمة من نيوكاسل

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انتهى الشوط الأول وسط سيطره من جانت تشيلسى على أغلب مجريات الشوط فى محاولة لإستغلال الفرص والأداء الجيد، لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي..

وفي الدقيقة 74 من عمر اللقاء نجح ماركوس ألونسو من تسجيل الهدف الوحيد للبلوز بعد تسديد كرة أرضية سكنت شباك الحارس.

وبهذا الفوز يرتفع رصيد تشيلسى إلى النقطة 13 فى المركز الثالث، بينما يظل نيوكاسل في المركز الثامن عشر برصيد 8 نقاط.

حقق فريق تشيلسى الفوز على فريق نيوكاسل بهدف مقابل لاشىء فى اللقاء الذى جمع بينهم منذ قليل فى منافسات البطولة الانجليزية وشهدت المباراة استحواز متبادل من الجانبين حتى انتهى اللقاء بفوز تشيلسى بهدف دون رد.