رئيس الاتحاد الأردني: المملكة قادرة على استضافة البطولات العالمية

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جدة - خالد شويل - محمد النعمي (جدة) أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة الأردني محمد عليان، أن لعبة كرة السلة في المملكة العربية

أكد رئيس اللجنة المؤقتة لاتحاد كرة السلة الأردني محمد عليان، أن لعبة كرة السلة في المملكة العربية السعودية في تطور كبير، جاء ذلك في تصريح صحفي خلال تواجده في محافظة جدة تلبيه لدعوة من رئيس الاتحاد السعودي لكرة السلة عبدالرحمن المسعد، لحضور الجولة الأخيرة لبطولة العالم للمدن (الماسترز) 3 × 3 لكرة السلة التي تستضيفها جدة بمشاركة 16 فريقا، مشيدا بحسن التنظيم وقدرة المملكة على استضافة البطولات العالمية، بفضل الإمكانات ذات المستوى العالي والجاهزية في مختلف النواحي.

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