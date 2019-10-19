شكرا لقرائتكم خبر عن الصين تُنهي إجراءات تجنيس 4 لاعبين برازيليين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (جدة) أشارت وسائل إعلام صينية إلى أن اتحاد الكرة في بلادهم أنهى إجراءات حصول الرباعي البرازيلي ريكاردو غولارت وكارفالهو والويسيو غونزاليس وفرناندو هنريك على الجنسية الصينية، ويملك نادي غوانزو أفراغراند الصيني عقود الرباعي البرازيلي، فيما أكدت وسائل الإعلام الصينية أن اللاعب الويسيو غوانزاليس هو الوحيد الذي سيكون بإمكانه تمثيل المنتخب الصيني الآن، بينما سيتعين على الثنائي غولارت وكارفالهو الانتظار شهرين إضافيين «حتى يناير 2020» ليتمكنا من تمثيله بحسب الأنظمة الرسمية، فيما سينتظر فرناندو هنريك حتى يوليو 2020 ليتمكن من ارتداء قميص منتخب الصين.

أشارت وسائل إعلام صينية إلى أن اتحاد الكرة في بلادهم أنهى إجراءات حصول الرباعي البرازيلي ريكاردو غولارت وكارفالهو والويسيو غونزاليس وفرناندو هنريك على الجنسية الصينية، ويملك نادي غوانزو أفراغراند الصيني عقود الرباعي البرازيلي، فيما أكدت وسائل الإعلام الصينية أن اللاعب الويسيو غوانزاليس هو الوحيد الذي سيكون بإمكانه تمثيل المنتخب الصيني الآن، بينما سيتعين على الثنائي غولارت وكارفالهو الانتظار شهرين إضافيين «حتى يناير 2020» ليتمكنا من تمثيله بحسب الأنظمة الرسمية، فيما سينتظر فرناندو هنريك حتى يوليو 2020 ليتمكن من ارتداء قميص منتخب الصين.

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