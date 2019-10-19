ليفاندوفسكي يلحق برقمي أوباميانج ويانكر

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - ميونخ

استمر مهاجم بايرن ميونخ الألماني لكرة القدم البولندي الدولي روبرت ليفاندوفسكي في تحطيم ومعادلة الأرقام القياسية في مسيرته الكروية، وعادل أمس رقمين قياسيين خلال مباراة فريقه أمام أوجسبورج بالمرحلة الثامنة من الدوري الألماني (بوندسليجا) .

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وسجل ليفاندوفسكي هدف التعادل 1 - 1 لفريقه في الدقيقة 14 من المباراة الدائرة حاليا، ليعادل بهذا الرقم القياسي المسجل باسم الجابوني بيير إيمريك أوباميانج مهاجم بوروسيا دورتموند سابقا، حيث أصبح ثاني لاعب فقط يهز الشباك في أول ثماني مباريات بأي موسم في البوندسليجا.

وكان أوباميانج حقق هذا الرقم في بداية موسم 2015 / 2016.

كما عادل ليفاندوفسكي الرقم القياسي لعدد المباريات المتتالية التي يهز فيها أي لاعب لبايرن الشباك، حيث هز ليفاندوفسكي الشباك اليوم للمباراة الـ 11 على التوالي، وهو الرقم الذي كان مسجلا باسم كارستن يانكر منذ عام 2000.