زواج أسطورة التنس الإسباني

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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عقد نجم التنس الإسباني رافاييل نادال قرانه أمس على ماريا بارييو.
وجرت مراسم الزفاف في قلعة «سا فورتاليزا» الواقعة بجزيرة مايوركا الإسبانية.
واقتصر الحضور على عدد محدود من المدعوين ولم يكن من بينهم نجوم التنس، السويسري روجيه فيدرر، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، والبريطاني أندي موراي.
ومن المقرر تأجيل شهر عسل العروسين نظرا لارتباط نادال بالمنافسات التي سيخوضها في الفترة المقبلة.
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