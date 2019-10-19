إيفرتون يودع الهزائم بتخطي ويستهام

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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تخلص إيفرتون من دوامة الهزائم المتتالية وانتزع فوزا غاليا 2 - 0 على ويستهام أمس، في افتتاح مباريات المرحلة التاسعة من الدوري الإنجليزي لكرة القدم. ورفع إيفرتون رصيده إلى 10 نقاط ليقفز من المركز الـ 18 إلى المركز الـ 12 موقتا، حيث حقق الفوز أمس بعد 4 هزائم متتالية في المسابقة، وتجمد رصيد ويستهام عند 12 نقطة في المركز الثامن بعدما مني بالهزيمة الثانية على التوالي.

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وحسم إيفرتون المباراة بهدفين نظيفين سجلهما البرازيلي برنارد إينيسيو والأيسلندي البديل جيلفي سيجوردسون، في الدقيقتين الـ 17 والثالثة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وجاء الهدف الأول عندما تلاعب برنارد بدفاع ويستهام داخل منطقة الجزاء في الدقيقة 17، ثم سددها في الزاوية الضيقة على يسار الحارس لتمر الكرة أسفل يد الحارس وتتهادى داخل المرمى.

وأضاف البديل سيجوردسون الهدف الثاني بعد 6 دقائق من نزوله، حيث وصلت إليه الكرة أمام منطقة الجزاء مباشرة وتلاعب بالدفاع ثم سددها في الزاوية العليا على يمين الحارس الذي لم يستطع الوصول إليها.