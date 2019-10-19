لاتسيو يحرم أتالانتا من صدارة الدوري الإيطالي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أهدر فريق أتالانتا فرصة اقتناص صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم بعدما اكتفى بالتعادل مع مضيفه لاتسيو 3-3 أمس في المرحلة الثامنة للمسابقة.

وحصد كل فريق نقطة واحدة ليرفع أتالانتا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثالث مقابل 12 نقطة للاتسيو في المركز الخامس.

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ويتصدر يوفنتوس جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 نقطة قبل اللقاء الذي يجمعه مع ضيفه بولونيا.

ونجح لاتسيو في تحويل تأخره بثلاثة أهداف إلى تعادل مثير.

وتقدم لويس مورييل بهدفين لأتالانتا في الدقيقتين 26 و28 ثم تكفل اليخاندرو جوميز بالهدف الثالث في الدقيقة 37. وفي الشوط الثاني نجح لاتسيو في تسجيل هدفين في غضون دقيقتين بواسطة شيرو إيموبيلي من ضربة جزاء في الدقيقة 69 وخواكين كوريا في الدقيقة 70.

وفي الوقت بدل الضائع للمباراة حصل لاتسيو على ضربة جزاء سجل منها إيموبيلي الهدف الثاني له والثالث لفريقه ليمنحه نقطة التعادل.