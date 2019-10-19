برشلونة يعتلي الصدارة بثلاثية إيبار

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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اعتلى حامل اللقب برشلونة صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم بعدما تغلب على مضيفه إيبار 3-0 أمس على ملعب «إيبوروا»، في المرحلة التاسعة من المسابقة.
وافتتح الفرنسي أنطوان جريزمان التسجيل في الدقيقة 13، ثم أضاف النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 58 قبل أن يختتم لويس سواريز التسجيل بالهدف الثالث في الدقيقة 66 بمساعدة ميسي.
ورفع برشلونة رصيده إلى 19 نقطة ليعتلي الصدارة بفارق نقط واحدة أمام ريال مدريد ونقطتين أمام غرناطة، انتظارا لنتائج باقي مباريات المرحلة، بينما تجمد رصيد إيبار عند 9 نقاط في المركز الـ 14.
وكان تسجيل ميسي هدفا في مباراة أمس وصناعة هدف آخر بمثابة احتفال بمناسبة مرور 15 عاما على أول مشاركة له بقميص برشلونة، حيث كان قد ظهر للمرة الأولى بقميص الفريق الكتالوني عندما شارك من مقعد البدلاء في الدقائق الأخيرة من مباراة الفريق أمام إسبانيول في 16 أكتوبر عام 2004.
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