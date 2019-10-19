رالي القصيم ينعش المراكز التموينية ومحطات الوقود

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
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شهد رالي القصيم إثارة غير مسبوقة بتعدد فئاته وتنوع المشاركين من مختلف الدول، وتفاعل الحضور والمهتمين، حيث تجاوز مفهوم المنافسة الرياضية والجذب السياحي للجمهور الغفير الذي تابع السباقات عن قرب.
ويعد رالي القصيم هدفا لأصحاب المنافذ التسويقية والمراكز التموينية ومحطات الوقود وأصحاب المنتجعات السياحية، كما ترجم السباق قدرة الشباب السعودي على تحويل رمال الصحراء الذهبية إلى منتج وطني تنافسي به أفضل الراليات العالمية.
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